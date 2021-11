Svizzera, Gavranovic ci crede: “Non è scontato che l’Italia vincerà facilmente”

Mario Gavranovic, attaccante della Svizzera, ha parlato così a poche ore dalla gara contro la Bulgaria e da Irlanda del Nord-Italia, sfide che stabiliranno la vincente del Girone C e le daranno il pass diretto per Qatar 2022: “Darò il mio meglio come sempre per fare una buona gara. Dobbiamo fare il nostro e vedere cosa succederà nell’altra partita, perché non è scontato che l’Italia vincerà facilmente”.