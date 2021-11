Svizzera, due giocatori lasciano il ritiro in vista della partita contro la Bulgaria

Oltre l’Italia, anche la Svizzera sta facendo la conta degli infortunati. I rivali degli azzurri per il primo posto in classifica del girone affronteranno lunedì la Bulgaria e ci sono notizie negative per il c.t. Yakin. Dopo gli indisponibili Embolo, Seferovic, Xhaka, Zuber, Elvedi, Fassnacht e Kobel, si sono aggiunti alla lista anche Bryan Okoh, rottura del legamento crociato durante la rifinitura prima dell’Italia, e Ricardo Rodriguez, a seguito dell’infortunio rimediato venerdì.

Foto: Paint