Ecco le scelte definitive dei due ct per Svizzera-Bulgaria, gara valida per il Gruppo C di Qualificazioni europee a Qatar 2022:

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Frei, Schar, Mbabu; Zakaria, Freuler; Okafor, Shaqiri, Vargas; Gavranovic.

Ct. Yakin.

BULGARIA (4-4-2): Karadzhov; Turitsov, A. Hristov, Dimitrov, Tsvetanov; Nedelev, Kostadinov, Chochev, Kirilov; A. Iliev, Despodov.

Ct. Petrov.