Svizzera, 4-1 alla Bosnia (doppio Manzambi, Vargas, Xhaka). Espulso Muharemovic

18/06/2026 | 23:03:21

La Svizzera vede le streghe per oltre un’ora, poi nel finale sbriga la pratica Bosnia-Erzegovina e di fatto vede i sedicesimi di finale dei Mondiali. Successo per 4-1 su Dzeko e compagni. Gara bruttina, la Svizzera fa possesso palla, la Bosnia prova a ripartire. Primo tempo con ritmi blandi, di Ndoye alcune chance pericolose per gli elvetici. La ripresa riparte allo stesso modo, Svizzera lenta e compassata e con il passare dei minuti pure nervosa. La Bosnia prova a prendere coraggio, la Svizzera soffre. Ma cambia tutto con i cambi di Yakin. Al 72′ entrano Sow, Vargas e Manzambi e cambia la storia.

Al 74′ arriva l’1-0, Manzambi in semi sforbiciata trova la rete del vantaggio. Sospiro di sollievo per la Svizzera. Al minuto 80 Muharemovic fa la frittata. Fallo da ultimo uomo, espulso il difensore del Sassuolo. La Svizzera ne approfitta e dilaga, trovando il 2-0 e il 3-0 con Vargas, e ancora Manzambi. Svizzera in controllo sul 3-0. Al 93′ Mahmic segna un gran gol della bandiera per la Bonsia. Nel finale arriva addirittura il 4-1 di Xkaka su calcio di rigore al 97′. Finisce così una gara clamorosa, bruttissima fino al 75′ con 4 gol in 10 minuti. La Svizzera sale a 4 punti, la Bosnia a 1.

Foto: X FIFA