Svincolati di lusso: 100 nomi ancora liberi nel mercato estivo 2025

07/07/2025 | 08:20:54

Il calciomercato estivo entra nel vivo, e tra trattative concluse e colpi in arrivo, resta ancora molto spazio per chi cerca occasioni a parametro zero. Sono ben 100 i calciatori attualmente senza contratto, tra profili internazionali e nomi di esperienza come Marco Verratti, Hakim Ziyech, Christian Eriksen, Thomas Müller e Victor Lindelof, tutti in attesa di una nuova avventura. L’elenco:

PORTIERI

Francesco Bardi (33, Italia)

Jasper Cillessen (36, Olanda)

Andrea Consigli (38, Italia)

Alessio Cragno (31, Italia)

Angus Gunn (29, Scozia)

Jesse Joronen (32, Finlandia)

Samuele Perisan (27, Italia)

Rui Patricio (37, Portogallo)

Mathew Ryan (33, Australia)

Marco Silvestri (34, Italia)

DIFENSORI

Tommaso Augello (30, Italia)

Eric Bailly (31, Costa d’Avorio)

Juan Bernat (32, Spagna)

Olivier Boscagli (27, Francia)

Davide Calabria (28, Italia)

Mattia Caldara (31, Italia)

Luca Caldirola (34, Italia)

Vladimir Coufal (32, Repubblica Ceca)

Danilo D’Ambrosio (36, Italia)

Jason Denayer (30, Belgio)

Leo Dubois (30, Francia)

Davide Faraoni (33, Italia)

Gian Marco Ferrari (33, Italia)

Junior Firpo (28, Repubblica Dominicana)

Alessandro Florenzi (34, Italia)

Ardian Ismajli (28, Albania)

Rick Karsdorp (30, Olanda)

Victor Lindelof (30, Svezia)

Chancel Mbemba (32, Repubblica Democratica del Congo)

Sergio Reguilon (28, Spagna)

Reinildo (31, Monzambico)

Nicolas Tagliafico (32, Argentina)

Jeremy Toljan (30, Germania)

Tajehiro Tomiyasu (26, Giappone)

Rafael Toloi (34, Italia)

Lucas Vazquez (33, Spagna)*

Kyle Walker-Peters (28, Inghilterra)

Axel Witsel (36, Belgio)

Francesco Zampano (31, Italia)

Kurt Zouma (30, Francia)

CENTROCAMPISTI

Tiemoué Bakayoko (30, Francia)

Enis Bardhi (29, Macedonia del Nord)

Giacomo Bonaventura (35, Italia)

Josh Brownhill (29, Inghilterra)

Josh Dasilva (26, Inghilterra)

Abdoulaye Doucouré (32, Mali)

Ondrej Duda (30, Slovacchia)

Christian Eriksen (33, Danimarca)

Kanya Fujimoto (25, Giappone)

Roberto Gagliardini (31, Italia)

Ianis Hagi (26, Romania)

Liam Henderson (29, Scozia)

Fredrik Jensen (27, Finlandia)

Viktor Kovalenko (29, Ucraina)

Gregorsz Krychowyak (35, Polonia)

Karol Linetty (30, Polonia)

Fredrik Midtsjo (31, Norvegia)

Thomas Partey (32, Ghana)

Miralem Pjanic (35, Bosnia Erzegovina)

Rafinha (32, Brasile)

Ivan Rakitic (37, Croazia)

Jairo Riedewald (28, Olanda)

Oscar Rodriguez (27, Spagna)

Diadie Samassékou (29, Mali)

Stefano Sensi (29, Italia)

Roberto Soriano (34, Italia)

Marco Verratti (32, Italia)

Samuele Vignato (21, Italia)

Nicolas Viola (35, Italia)

Gerald Yepes (22, Spagna)

ATTACCANTI

Paco Alcacer (31, Spagna)

Marko Arnautovic (36, Austria)

Mario Balotelli (34, Italia)

Wissam Ben Yedder (34, Francia)

Federico Bernardeschi (31, Italia)

Rhian Brewster (25, Inghilterra)

Fabio Borini (34, Italia)

Dominic Calvert-Lewin (28, Inghilterra)

Mattia Destro (34, Italia)

Luuk de Jong (34, Olanda)

Diego Falcinelli (34, Italia)

Danny Ings (32, Inghilterra)

Lorenzo Insigne (34, Italia)

Alireza Jahanbakhsh (31, Iran)

Luka Jovic (27, Serbia)

Yann Karamoh (26, Francia)

François Kamano (29, Guinea)

Joshua King (33, Norvegia)

Junior Messias (34, Brasile)

Thomas Muller (35, Germania)*

M’baye Niang (30, Senegal)

Henry Onyekuru (28, Nigeria)

Bruno Petkovic (30, Croazia)

Marko Pjaca (30, Croazia)

Nicola Sansone (33, Italia)

Dusan Tadic (36, Serbia)

Karl Toko Ekambi (32, Camerun)

Carlos Vinicius (30, Brasile)

Callum Wilson (33, Inghilterra)

Hakim Ziyech (32, Marocco)

* svincolati al termine del Mondiale per Club

Foto: Twitter Germania