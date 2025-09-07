Svincolati, da Tomiyasu a Insigne: quante opportunità di lusso
07/09/2025 | 17:10:04
Tanti i nomi presenti tra gli svincolati. Le opportunità di mercato provenienti da questa speciale lista potrebbero tornare utili durante il corso della stagione a diverse squadre. Di seguito i principali profili: Takehiro Tomiyasu (18,00 mln €, valore transfermarkt), Josh Brownhill (14,00 mln €), Sergio Reguilón (6,00 mln €), Josh Dasilva (5,00 mln €), Hakim Ziyech (4,50 mln €), Christian Eriksen (4,00 mln €), Daler Kuzyaev (3,50 mln €), Sasa Zdjelar (3,50 mln €), Lazare Amani (3,00 mln €), Rick Karsdorp (3,00 mln €), Paco Alcácer (3,00 mln €), Mateusz Legowski (2,50 mln €), Emmanuel Dennis (2,50 mln €), Jamal Lewis (2,50 mln €), François Kamano (2,50 mln €), Paweł Dawidowicz (2,50 mln €), Daniel Amartey (2,50 mln €), Zymer Bytyqi (2,50 mln €), Joshua Brenet (2,50 mln €), Alexis Pérez (2,20 mln €), Alex Oxlade-Chamberlain (2,10 mln €), Adam Ounas (2,00 mln €), Jaime Seoane (2,00 mln €), Karl Toko Ekambi (2,00 mln €), Yohan Boli (2,00 mln €), Jason Denayer (2,00 mln €), Léo Dubois (2,00 mln €), Diego Laxalt (2,00 mln €), Dele Alli (2,00 mln €), Djaniny (2,00 mln €), Patrick Bamford (2,00 mln €), Wissam Ben Yedder (2,00 mln €), Rafinha (2,00 mln €), Juan Bernat (2,00 mln €), Giacomo Bonaventura (2,00 mln €), Miralem Pjanić (2,00 mln €), Marcelino Carreazo (1,80 mln €), Billal Brahimi (1,80 mln €), Álvaro Aguado (1,80 mln €), Yann Karamoh (1,80 mln €), Otabek Shukurov (1,80 mln €), Jaïro Riedewald (1,80 mln €), Brian Oliván (1,80 mln €), Lorenzo Insigne (1,80 mln €).
Foto: Facebook Toronto