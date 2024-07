Svilar: “Siamo sulla strada giusta. Arriveremo pronti al campionato”

Mile Svilar portiere della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club.

Queste le sue parole: “Bisogna prepararsi bene per il campionato, c’è ancora tanto da lavorare ma siamo sulla strada giusta”.

In estate ti sei sempre allenato,volevi arrivare già pronto? “Provo a essere un po’ meno rilassato durante il precampionato. Poi ci sono sei settimane per prepararci per il campionato. Stiamo lavorando molto duro, saremo preparati”.

Hai un anno in più di esperienza“Sicuramente. Questo è il terzo anno e non vedo l’ora di iniziare”.

Da sorpresa a titolare: “Certamente, giocare per la Roma è sempre una responsabilità grande. Io faccio il mio lavoro come sempre per preparami al massimo ed essere pronto per il campionato”.

Foto: Instagram Svilar