Svilar si esalta su Soulé e Kaio Jorge, poi eurogol di Huijsen: Roma in vantaggio all’intervallo

Si è da poco concluso il primo tempo del derby laziale delle 18 di questa domenica di Serie A tra Frosinone e Roma. Nonostante una buona prestazione degli uomini di Di Francesco, termina sullo 0-1 per i giallorossi la prima frazione di gioco.

La partita dello Stirpe è vivace e i padroni di casa hanno subito un’occasione al 7′ con una punizione dal vertice dell’area, ma il tiro di Brescianini su tocco di Soulé si spegne fuori. Subito pronta la risposta della Roma, che reagisce dopo pochi minuti con una bella azione combinata di Azmoun ed El Shaarawy, ma l’attacante non riesce a concludere pulito verso lo specchio della porta. La prima vera occasione capita però al 15′ sui piedi di Lukaku che raccoglie un passaggio in verticale di Baldanzi e calcia a tu per tu con Turati, trovando la decisa risposta dell’estremo difensore gialloblu. Il Frosinone non ci sta e prova a far male in ripartenza ai giallorossi, sfruttando le accelerazioni di Kaio Jorge e soprattutto di Matias Soulé. Prima al 23′ l’argentino ha la grande chance per portare avanti i suoi, ma la sua conclusione sibila di pochissimo al lato. Un minuto dopo è ancora Soulé che ci riprova con uno straordinario tiro a giro da fuori, ma Svilar si oppone sfoderando la parata della domenica. A questo punto i padroni di casa prendono in mano la gara e cominciano a “martellare” di azioni offensive e Kaio Jorge ha anche la grossissima opportunità di portare avanti i suoi al 30′, su sviluppi di calcio d’angolo La punta brasiliana sola in area però, incredibilmente, dopo un altro mezzo miracolo del portiere romanista al lato, la mette fuori a porta completamente spalancata. La dura legge del calcio “Gol mangiato gol subito” non tarda dunque a concretizzarsi. Al 38′ Donny Huijsen riceve un passaggio sulla tre quarti da Mancini e, dimenticando di essere un difensore, si avventura in uno straordinario dribbling e fa partire un arcobaleno dal limite dell’area che si insacca nell’incrocio di destra dell’incolpevole Turati. Esultanza polemica per il centrale olandese che zittisce il pubblico dopo i continui fischi ricevuti. Ammonizione ovviamente scontata. Ricordiamo infatti che Hujisen sarebbe dovuto andare a gennaio al Frosinone, operazione però saltata proprio in favore della società di Friedkin. La reazione dei ciociari è rabbiosa e veemente. Ci prova perfino Reiner da centrocampo, ma le lancette scorrono e il primo tempo si conclude con la Roma avanti per 1-0.

Foto: Twitter A.S. Roma