Svilar: “Sconfitta evitabile. I rigori? Penso che chi li va a tirare ha tanto coraggio”

02/10/2025 | 22:05:17

Il portiere della Roma, Mile Svilar, ha commentato a Sky la sconfitta interna contro il Lille.

Queste le sue parole: “Serata amara e sconfitta che si poteva evitare. Potevamo fare meglio, almeno pareggiarla se non vincerla. Andiamo avanti”.

Mancata un po’ di brillantezza? “Magari abbiamo fatto qualche errore in più del solito. Andiamo avanti e fra 2 giorni a Firenze ci siamo di nuovo”.

Le tue parate hanno reso la sconfitta meno pesante. “Io faccio il mio, peccato per il gol preso al quinto minuto”.

Perché non li vuoi vedere i rigori? “Alla fine guardo sempre, penso che quello che va a tirare ha tanto coraggio. Peccato, il prossimo lo segnerà”.

Foto: sito Roma