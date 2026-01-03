Svilar: “Scalvini ha commesso fallo sul loro gol. Dobbiamo migliorare”

04/01/2026 | 00:01:58

Mile Svilar, portiere della Roma, ha parlato in conferenza stampa dopo il ko contro l’Atalanta.

Queste le sue parole: “Cosa è successo durante il goal di Scalvini? “Provo a bloccare la palla e vengo impedito forse dal mio compagno di squadra, ma da Scalvini vengo colpito in testa. Penso che un portiere colpito in area piccola sia fallo”.

Dove può migliorare questa Roma quando è sotto? “Certo che dobbiamo migliorare, ma ciò non toglie che stiamo facendo un grande lavoro con il mister”.

Come mai questa Roma non pareggia? “Il mister fa bene quando dice che bisogna giocarle le partite e al tempo stesso creare. Abbiamo sempre fatto una grande partita anche quando abbiamo perso. Noi dobbiamo pensare di andare avanti e sono sicuro che così possiamo fare tanti punti. Abbiamo buone sensazioni”.

Foto: sito Roma