Svilar-Roma: rinnovo mai in dubbio, malgrado gli allarmismi “satellitari”

08/07/2025 | 11:05:31

Svilar e la Roma: promessi sposi. Rinnovo mai in dubbio, vi abbiamo raccontato in tempi non sospetti le cifre (circa quattro milioni a stagione), la volontà di non mettere una clausola, il lavoro decisivo aI fianchi di Claudio Ranieri quando la trattativa aveva preso una piega pericolosa. Adesso sono arrivate le conferme “satellitari” da parte di chi, appena due giorni fa, aveva parlato di rinnovo seriamente a rischio e con la concreta possibilità di una cessione. Due giorni dopo, come per incanto, tutto a posto, ma evidentemente non era così perché era già a posto prima: Svilar ha sempre voluto il rinnovo con la Roma, i satelliti adesso possono spegnersi ammesso che si siano accesi.

Foto: Instagram Svilar