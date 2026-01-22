Svilar: “Pisilli lo soffro in allenamento. Quante squadre sono più forti di noi? La classifica dice tre”

22/01/2026 | 23:50:18

Svilar ha parlato a Sky dopo la vittoria della Roma contro lo Stoccarda: “L’avversario era forte, ma noi ce l’avevamo tutti forti. Penso che abbiamo concesso poco. Ovviamente, una squadra forte come la loro qualche opportunità ce l’aveva, ma penso che tutti quelli che hanno giocato dal primo minuto e quelli che sono entrati durante la partita abbiano fatto un buon lavoro e fossero pronti. Pisilli? Lo soffro un po’, lo soffro un po’, è vero. Perché lo mette sempre sotto il sette, sempre sotto l’incrocio. Calcia bene, calcia benissimo. Quante squadre sono più forti di noi? In questo momento la classifica dice tre, ma poi alla fine della stagione vedremo. Noi dobbiamo pensare partita dopo partita e, come dice sempre il mister, sta diventando un po’ una situazione di eliminazione. Ogni partita che fai, fai un pezzettino in più, e questo è ciò che dobbiamo fare. Domani dovremo recuperare bene, mettere questa partita da parte e pensare subito al Milan”.

Foto: Instagram Svilar