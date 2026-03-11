Svilar: “Perché subiamo di più? Penso sia un caso. Ho mandato un messaggio a Kinsky, successe anche a me”

11/03/2026 | 21:00:46

Svilar ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bologna: “Si cerca sempre di vincere, poi le notti europee danno emozioni speciali. Ovviamente cercheremo di andare avanti e passare questo turno. Perché subiamo di più? Penso sia un caso, pensiamo sempre solo a segnare il più possibile e subire di meno. E’ un momento, miglioreremo. Kinsky? Gli ho già mandato un messaggio su Instagram, sono cose che succedono, quando un errore lo facciamo noi portieri poi prendiamo gol, è un peccato, ma deve andare avanti con forza, è successo anche a me, ci vuole un po’ per dimenticare”.

Foto: Instagram Svilar