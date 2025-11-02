Svilar: “Peccato non aver fatto punti questa sera, ma arriveranno. Il rigore? Dybala è stato coraggioso”

02/11/2025 | 23:55:38

Svilar ha parlato a Dazn dopo Milan-Roma: “È peccato fare una prestazione così positiva in questo stadio e uscire senza punti. Però, penso che possiamo essere orgogliosi e contenti di questa prestazione. È ancora molto, molto, molto lunga, quindi secondo me dobbiamo guardare positivo per il futuro, per questa gara che abbiamo fatto, perché, come ho detto prima, è molto lunga e i punti arriveranno. Lo sapevamo prima della partita che questo è un punto forte del Milan, la ripartenza. Però penso che abbiamo fatto così bene il primo tempo che magari un po’ questa positività ci ha portato a voler andare, andare, andare. Oggi non siamo riusciti a fare il gol, ma in futuro e nelle prossime partite, se giochiamo così, è inevitabile che segneremo e faremo punti. Abbiamo già fatto 21 punti e siamo lì con gli altri club grandi. Come ho detto, secondo me è inevitabile che vinceremo tante partite quest’anno. Il rigore? L’ho già detto una volta che chi va a tirare il rigore è coraggioso, per me quello ci sta. Anche per noi portieri, che siamo lì per parare ogni volta un rigore. Peccato che questa volta è stato dall’altra parte. In generale, questo è un 50-50, questa volta è andata bene per loro e la prossima volta andrà bene per noi”.

Foto: Instagram Svilar