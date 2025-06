Svilar non si ferma: allenamento anche in vacanza con un preparatore in Belgio

16/06/2025 | 21:00:32

Mile Svilar non stacca la spina, nemmeno durante la pausa estiva. In attesa della firma sul rinnovo di contratto con la Roma, il portiere giallorosso è rientrato nella sua Anversa, in Belgio, dove sta proseguendo la preparazione atletica con un lavoro personalizzato. L’estremo difensore classe 1999 si sta allenando sotto la supervisione del preparatore Jeroen Beeusaert, come mostrato da un video pubblicato sui social dello stesso trainer belga. Nel filmato si vede Svilar impegnato in una serie di esercizi specifici per il potenziamento muscolare, in compagnia di altri calciatori professionisti, alcuni dei quali militano nel campionato belga.

Foto: Instagram Roma