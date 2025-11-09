Svilar: “Le 100 presenze con la Roma sono un orgoglio. La nostra forza è la solidità”

09/11/2025 | 21:30:24

Mile Svilar, portiere della Roma, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sull’Udinese.

Queste le sue parole: “Un orgoglio per me, lo sapevo già. Speriamo di farne tante altre e tante altre ancora. L’ho detto, stiamo facendo un grande lavoro in difesa: la difesa inizia dall’attaccante fino al portiere. Difficile creare contro di noi, non ci accontentiamo e andiamo avanti”.

Sorpresi della classifica? “No, in ritiro abbiamo fatto un grandissimo lavoro. Non bisogna guardare la classifica, è presto e pensiamo gara dopo gara. Non ci dobbiamo accontentare e continuare così: nello spogliatoio crediamo nel lavoro che stiamo facendo, questo è importante. Porterà tante gioie”.

Questa è la miglior difesa con cui hai giocato? Ci racconti la parata di Zaniolo? “Magari la più solida, ma siamo sempre stati così. Non so se la migliore, speriamo lo diventerà. La parata di Zaniolo? L’uno contro uno è un mio forte, l’ho letta bene e mi ha calciato addosso”.

