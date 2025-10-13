Svilar: “Io il miglior portiere in Serie A? Non ci penso, è un’etichetta che può farti perdere concentrazione”

13/10/2025 | 11:10:59

Mile Svilar, portiere della Roma, ha parlato a La Repubblica sul suo esordio in Serie A e se davvero si reputa il migliore nella massima categoria.

Le sue parole: “Dopo l’esordio di San Siro con Mourinho, De Rossi alla prima partita rimette Rui Patricio titolare. Ma qualche ora prima della partita mi chiama. Metto Rui perché è più esperto, ma arriverà presto il tuo momento’. In questi casi non ti aspetti mai che accada subito. Invece ha mantenuto la parola. Nessun allenatore mi ha mai spiegato perché non giocassi prima, neanche Mourinho”.

Il migliore nel suo ruolo in Serie A: “Non ci penso. Un’etichetta del genere ti può far perdere concentrazione. Non mi piace, anche quando sento parlare di percentuali e statistiche”.

Foto: Instagram Svilar