Svilar, il ct Stojkovic attacca: “Vuole il Belgio, ma può giocare solo per la Serbia”

05/06/2025 | 10:40:54

Svilar ha rifiutato la Serbia e vorrebbe giocare con il Belgio, ma le regole Fifa, ad ora, lo tengono fermo al centro di un contenzioso. Della questione ha parlato il ct Dragan Stojkovic a pochi giorni dalla sfida con l’Albania, in conferenza stampa: “Gli ho dato l’opportunità di esordire con la Serbia mentre era nella squadra riserve del Benfica. Lo consideravo un portiere con del potenziale. Dopo di che, ha continuato a ricevere chiamate. Alla Roma, era la riserva di Rui Patricio e poi ha ricevuto chiamate. A un certo punto, ha deciso di fare qualcos’altro, ha detto che non dovevamo convocarlo. E come dovremmo chiamarlo se non vuole? In seguito ha ricevuto inviti dal Belgio per difendere la sua nazionale. È un po’ strano che non capisse il regolamento FIFA. Oggi può difendere solo la Serbia. Questa stagione è stata eccellente per lui e dimostra che non ho sbagliato a chiamarlo”.

Foto: Instagram Svilar