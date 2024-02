Svilar: “Ho lavorato tutta la vita per una serata del genere. Ringrazio De Rossi per la ficucia”

Mile Svilar, portiere della Roma, eroe con due rigori parati al Feyenoord, ha parlato a Sky dopo la qualificazione agli ottavi di Europa League.

Queste le sue parole: “Incredibile, non ho parole. Ho lavorato tutta la vita per questo momento. Ogni volta che entro qua, sembra più speciale”.

Sei andato in porta con grande tranquillità.

“In questi momenti non sento pressione. Ho parato due rigori, potevo pararne tre. Abbiamo vinto, questo è l’importante”.

Come ti sei preparato sui rigori? “Con il preparatore, studiando dove andare. Al momento di rigori ho deciso dove andare, sono andato tre volte sul lato giusto. Due ne ho parati, per oggi va bene”.

Quanto è importante per te De Rossi? “Molto importante questa fiducia, che si trasforma in una performance sul campo. Sono più tranquillo, ringrazio il mister per la fiducia. Domani siamo su un’altra partita, speriamo di vincerla”.

Foto: twitter Roma