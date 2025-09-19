Svilar: “Gasperini ha avuto un impatto impressionante. Il duro lavoro ci porterà dei risultati”

19/09/2025 | 18:10:09

Mile Svilar ha parlato a CBS Sports del derby in arrivo contro la Roma: “È sempre una gara pazzesca, ma io preferisco quando si gioca in casa. Lo stadio pieno, l’atmosfera che si crea è qualcosa di speciale. Il derby è la partita dell’anno, e i tifosi ce lo fanno sentire già dal lunedì. Durante la settimana del derby si respira qualcosa di diverso. La tensione cresce ogni giorno e anche nello spogliatoio l’adrenalina si sente. I tifosi ti fermano per strada, ti incitano, ti trasmettono la loro passione. È una partita che si vive molto prima del fischio d’inizio. Gasperini? Le sedute con lui sono intensissime, il suo impatto è stato impressionante. Sono convinto che tutto il duro lavoro che stiamo facendo porterà risultati. Personalmente, non mi interessa subire quattro gol a partita, se poi vinciamo. L’importante è il successo della squadra. Ranieri ci ha dato serenità, fiducia. Ci ha fatto sentire importanti, uno ad uno, dimostrando sempre di credere nei suoi giocatori. E questo è fondamentale, sia per il gruppo che per il singolo”.

FOTO: X Roma