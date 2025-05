Svilar ferma Kean, Dovbyk porta avanti la Roma all’intervallo: 1-0

04/05/2025 | 18:53:49

La Roma passa all’ultimo istante della prima frazione di gioco: 1-0 all’intervallo. La prima vera occasione della gara arriva al 25′ con Richardson che imbuca per Kean che vince il duello fisico con Celik ma, a tu per tu con Svilar, centra il portiere giallorosso. Si accende il duello tra i due. È ancora Kean a scappare via al 29′ ma Svilar mette la mano sul diagonale del centravanti viola e mantiene la parità. Al 33′ arriva anche la prima occasione per gli uomini di Ranieri con Celik, ma De Gea mette i pugni sulla conclusione dell’esterno e alza sopra la traversa. In pieno recupero arriva il gol della Roma con la sponda di Shomurodov che trova Dovbyk che deposita in fondo al sacco.

Foto: Instagram Roma