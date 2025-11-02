Svilar: “Dobbiamo fare un grande match, ho rubato tanto a Maignan guardandolo in tv”

02/11/2025 | 20:09:36

Mile Svilar ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Roma. Le sue dichiarazioni: “Bellissime sensazioni, è un big match. È presto per la classifica, oggi dobbiamo provare a fare un grande partita e dopo vediamo cosa esce fuori. Abbiamo già fatto un lavoro buono difensivo da quasi un anno, ovviamente stiamo facendo bene con la difesa, che vuol dire tutta la squadra. Ho già rubato tanto guardandolo in TV. Per me è un punto di riferimento”.

Foto: Instagram Svilar