Svilar: “Buon pareggio, ora sfruttiamo il fattore Olimpico”

12/03/2026 | 21:51:26

Il portiere della Roma, Mile Svilar, ha parlato a Sky Sport dopo la gara pareggiata a Bologna.

Queste le sue parole: “La parata su Pobega è stata importante, ho fatto un’uscita abbastanza veloce. Abbiamo fatto la nostra partita, portando a casa un risultato positivo per il ritorno all’Olimpico”.

Che atmosfera c’era nello spogliatoio? “Dall’inizio abbiamo rialzato subito la testa, a Genova non era una partita facile come non lo era oggi. Ultimamente le squadre buttano di più la palla in avanti contro di noi togliendoci il nostro gioco ma se loro giocano sporco dobbiamo saperlo fare anche noi”.

Il rinvio sul pareggio è stato casuale o voluto? “Sono cose che alleniamo durante la settimana, non è per mettere in difficoltà l’avversario ma per permettermi di tornare in porta: è stato un po’ casuale”.

Foto: sito Roma