Svilar blinda la porta, Dovbyk porta la Roma al quarto posto con la Lazio: 1-0 alla Fiorentina

04/05/2025 | 20:01:13

La Roma vola al quarto posto con super Svilar: 1-0 alla Fiorentina, decide Dovbyk. La prima vera occasione della gara arriva al 25′ con Richardson che imbuca per Kean che vince il duello fisico con Celik ma, a tu per tu con Svilar, centra il portiere giallorosso. Si accende il duello tra i due. È ancora Kean a scappare via al 29′ ma Svilar mette la mano sul diagonale del centravanti viola e mantiene la parità. Al 33′ arriva anche la prima occasione per gli uomini di Ranieri con Celik, ma De Gea mette i pugni sulla conclusione dell’esterno e alza sopra la traversa. In pieno recupero arriva il gol della Roma con la sponda di Shomurodov che trova Dovbyk che deposita in fondo al sacco. Palladino inserisce Fagioli al posto di Gosens. E la ripresa si apre con i viola che alzano il proprio baricentro schiacciando la Roma nella propria metà campo. Al 66′ è ancora Svilar a salvare i giallorossi con un grande intervento sulla consluclusione di Mandragora. Ma non sono finiti i grandi interventi del portiere della Roma. Infatti, all’84’ è ancora Svilar a salvare su Kean con un altro grande intervento. Termina così all’Olimpico, la Roma si prende il quarto posto. La Fiorentina, invece, resta a quota 59 punti all’ottavo posto.

Foto: Instagram Roma