Svezia, i convocati del ct Tomasson: tre gli “italiani”

01/10/2025 | 13:31:07

La Nazionale svedese ha diramato la lista dei convocati per gli impegni contro Svizzera e Kosovo, validi per le qualificazioni al Mondiale 2026.

Tra i presenti figurano tre “italiani”: Isak Hien dell’Atalanta, Emil Holm del Bologna e Jesper Karlstrom dell’Udinese.

Ecco la lista completa dei convocati:

Portieri: Viktor Johansson, Kristoffer Nordfeldt, Noel Törnqvist

Difensori: Hjalmar Ekdal, Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Emil Holm, Gustaf Lagerbielke, Victor Nilsson Lindelöf, Ken Sema, Carl Starfelt, Daniel Svensson

Centrocampisti: Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Niclas Eliasson, Jesper Karlstrom, Hugo Larsson, Anton Salétros

Attaccanti: Roony Bardghji, Alexander Bernhardsson, Anthony Elanga, Viktor Gyökeres, Alexander Isak, Jordan Larsson, Benjamin Nygren

Foto: X Svezia