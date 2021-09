Svezia, i convocati del ct Andersson: c’è anche Ibrahimovic

Il ct della Svezia, Janne Andersson, ha diramato la lista dei giocatori convocati per le due sfide contro Kosovo e Grecia, valide entrambe per le qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2022. A sorpresa è presente anche l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic che compirà 40 anni domenica, il giorno prima del raduno della Nazionale. Nonostante i problemi fisici che hanno impedito ad Ibra di giocare le partite con i rossoneri, il ct svedese non si è voluto privare di Zlatan.

🚨 VM-KVALTRUPPEN! 🚨 Här är spelarna som representerar Sverige i matcherna i VM-kvalet mot Kosovo och Grekland! 🔥🇸🇪 — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) September 28, 2021



Foto: Twitter Svezia