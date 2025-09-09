Svezia, brutto ko in Kosovo: “Non ci sono scuse, bisogna fare di più per andare al Mondiale”

09/09/2025 | 11:24:32

La sorpresa della serata di ieri delle qualificazioni al Mondiale è certamente la sconfitta della Svezia in Kosovo per 2-0.

Hien, difensore dell’Atalanta, ha parlato a Viaplay a fine gara: “Semplicemente non abbiamo giocato abbastanza bene, non ci sono scuse. Non abbiamo fatto abbastanza bene. Dobbiamo semplicemente giocare meglio di così se vogliamo andare al Mondiale”.

Foto: sito Atalanta