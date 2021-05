Svelate le divise degli arbitri per Euro 2020

Sul proprio sito ufficiale la Uefa ha svelato le divise degli arbitri per Euro 2020. A produrle il marchio italiano Macron, le nuove maglie conservano i colori tradizionali sfoggiati dagli arbitri: nero, giallo neon, blu neon e rosa neon e sono caratterizzate da una stampa in rilievo sul davanti, raffigurante una mappa dell’Europa su cui sono stati cancellati confini e barriere, per trasmettere un senso di comunità.

“Non vediamo l’ora che inizi UEFA EURO 2020 e siamo felicissimi delle divise che Macron ha prodotto per i nostri ufficiali di gara”, ha detto il capo degli arbitri Uefa Roberto Rossetti. Orsato, Lahoz e Turpin sono stati tutti nominati arbitri per il prossimo UEFA EURO, mentre Frappart, che ha arbitrato diverse partite nelle competizioni UEFA per club maschili e nazionali in questa stagione, è stata selezionata come ufficiale della partita di supporto (il quarto ufficiale) e nel processo, diventa la prima donna ufficiale selezionata per un EURO maschile.

👕 Ready for action! @MacronSports has unveiled the officials’ match kits for #EURO2020. Full story: ⬇️ — UEFA (@UEFA) May 10, 2021

Foto: Sito Uefa