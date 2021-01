Svelate le cifre del contratto di Messi. Il comunicato del Barcellona

Sul Web sta prendendo campo una nuova polemica, dopo che “El Mundo” ha rivelato gli incredibili dettagli del faraonico contratto firmato da Messi nel 2017 col Barcellona. Il contratto presenta una miriade di clausole diverse e cifre che in 4 anni, avrebbero potuto garantire alla Pulce un massimale di 555.237.619 di euro, e rappresenterebbe il contratto più oneroso nella storia dello sport mondiale (superiore anche a quello di Lebron James). In media, ogni stagione Messi ha avuto un’entrata fissa di circa 115 milioni di euro, altri 78 milioni per i diritti d’immagine, anche “una tantum” da 115 milioni per aver accettato il rinnovo e la un’altra come “premio fedeltà” da 77 milioni di euro. In merito a ciò, lo stesso Barcellona ha diramato un comunicato ufficiale che annuncia azioni legali nei confronti del quotidiano iberico. Non perché la notizia sia falsa, anzi, ma perché il quotidiano, ha diffuso notizie e dati riservati. Questo il testo del comunicato: “Viste le informazioni pubblicate oggi sul quotidiano El Mundo in relazione al contratto professionale firmato tra l’FC Barcelona e il giocatore Lionel Messi, il Club si rammarica che sia stato divulgato pubblicamente, trattandosi di un documento esclusivamente privato disciplinato dal principio di riservatezza tra le parti. L’FC Barcelona nega categoricamente ogni responsabilità per la pubblicazione di questo documento e intraprenderà le opportune azioni legali contro il quotidiano El Mundo, per i danni che potrebbe causare in seguito a questa pubblicazione. L’FC Barcelona esprime il suo pieno sostegno a Lionel Messi, in particolare ogni tentativo di screditare la sua immagine e danneggiare il tuo rapporto con il club in cui si è formato ed è diventato il miglior giocatore della storia del calcio”.

Foto: Sun