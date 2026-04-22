Suzuki: “Non so se resterò al Parma. Se giochi bene è normale che molti club vogliano acquistarti”

22/04/2026 | 19:54:34

Il portiere del Parma Suzuki è tornato a parlare anche del suo futuro durante un evento, le parole ai giornalisti presenti: “Se resterò al Parma? Non lo so, nessuno conosce il mio futuro: ora il mio focus è solo sul Parma Calcio per cui questo è quanto. I rumors sul mio futuro? Sì, ho letto qualcosa: penso che per i giocatori possa essere una cosa positiva, perché se giochi bene, molti club vogliono acquistarti. Io voglio fare prestazioni sempre migliori”.

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