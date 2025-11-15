Suzuki, l’infortunio, i guai del Parma e le opportunità sul mercato

15/11/2025 | 15:41:45

Zion Suzuki è una grave perdita per il Parma, starà fuori per un periodo dai tre mesi (se andasse tutto davvero bene) ai quattro con tutte le conseguenze del caso. Stiamo parlando di uno dei punti di forza del club, con il promettente Corvi al suo posto e con Rinaldi promosso nel ruolo di vice. Certo, potrebbe non bastare e proprio per questo motivo il Parma sta verificando se esistono opportunità in Italia ma anche all’estero in modo da non dover aspettare la riapertura di mercato a gennaio. Tra i portieri italiani svincolati ci sono Sepe (sarebbe un ritorno), Sirigu e Consigli, considerato che Cragno non si è ancora ristabilito da un grave infortunio. Rui Patricio la scorsa estate era stato proposto al Napoli, senza grandi riscontri perché l’obiettivo era Milinkovic-Savic, e da quel momento si sono perse le tracce. Il Parma approfondirà e poi tirerà le somme, sapendo che Sukuzi sarà comunque una grave perdita.

