Suzuki il predestinato: il Parma ha fatto un affare giocando d’anticipo

21/10/2025 | 18:41:32

Zion Suzuki sarà presto un protagonista del mercato. E lo sarebbe già stato se il Parma non avesse deciso, la scorsa estate, di abbassare la saracinesca concentrandosi soltanto sulla cessione di Leoni al Liverpool. Intanto, il Parma ha fatto un affare, luglio 2004, a prenderlo per 7,5 milioni più bonus e una minima percentuale da futura vendita (il 10 per cento) da versare ai belgi del Sint-Truden. Adesso viaggiamo dai 20 ai 25 milioni, ma la valutazione può crescere ulteriormente: l’ultima superba prestazione in casa del Genoa non è stata che la conferma di qualità superiori alla media. Per Suzuki si sono mossi già tre top club italiani, ma gli apprezzamenti sono andati oltre confine, a conferma che stiamo parlando di uno specialista ancora giovane (classe 2002) e pronto per un ulteriore step. Ci sarà tempo, ma di sicuro il Parma ha vinto.

Foto: sito Parma.

English version