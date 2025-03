Suzuki carica il Parma: “Testa al Verona, abbiamo un grande obiettivo da conquistare”

Al rientro dal Giappone, il portiere del Parma, Zion Suzuki ha rilasciato queste dichiarazioni ai canali ufficiali crociati in vista della sfida contro il Verona: “Sono molto felice di aver ottenuto questo prestigioso obiettivo con la maglia della mia Nazionale. Abbiamo onorato questi due match nel miglior modo possibile e ora sono concentrato sulla prossima sfida di campionato contro l’Hellas Verona. Abbiamo un grande obiettivo da conquistare come squadra e come Club in questa stagione, vogliamo essere pronti già dalla prossima partita a Verona”.

Foto: Instagram Parma