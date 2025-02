Suzuki: “Aspiro a diventare un giocatore famoso come Benjamin Price”

Zion Suzuki, portiere del Parma, è stato intervistato dalla Lega Serie A e ha iniziato a parlare delle sue origini: “Credo sinceramente che il mio lato giapponese sia più forte. Sono cresciuto in Giappone e ora gioco per la nazionale giapponese, quindi per me sono soprattutto giapponese”.

Poi ha proseguito: “La prima volta che ho giocato a calcio avevo cinque anni, influenzato da chi mi circondava. Quando avevo 11 anni sono entrato nella squadra junior degli Urawa Reds e da allora ho continuato a giocare. Il mio primo ricordo è di aver fermato ripetutamente la palla e di aver trovato gioia in questo”.

Sul Giappone: “Probabilmente prima che io nascessi o subito dopo la mia nascita c’erano giocatori considerati leggende in Giappone che erano in Italia. Non ricordo di averli visti personalmente, ma anche adesso i giocatori di questa squadra li citano, e penso che sarebbe fantastico diventare un giocatore ricordato così. Spero di diventare un giocatore che lasci il segno come queste leggende. Grazie a questi giocatori, il valore dei calciatori giapponesi è aumentato in modo significativo, e spero di mostrare ciò che rende speciale il Giappone come parte di quel gruppo”.

Infine: “Non ho mai guardato molto Holly e Benji, quindi non lo conosco molto. Quando sono andato in una libreria qui ho visto tantissimi libri sul programma e ho scoperto che è molto famoso qui in Italia. Aspiro a diventare un giocatore famoso come lui”.

Foto: Instagram Parma