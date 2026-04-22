Suwarso sui social: “Siamo andati a San Siro mostrando coraggio. C’è molto di cui essere orgogliosi”

22/04/2026 | 12:50:50

Il presidente e proprietario del Como, Mirwan Suwarso ha commentato sul proprio account Instagram la sconfitta in Coppa Italia contro l’Inter. Queste le sue parole:

“Il risultato di questa sera fa male.

Siamo andati a San Siro mostrando coraggio, qualità e personalità, portandoci sul 2–0, proprio come al Sinigaglia. La squadra ha giocato con identità e determinazione, e per questo sono molto orgoglioso.

Complimenti all’Inter per la loro reazione. La capacità di rimontare e vincere 3–2 dimostra il valore di una grande squadra.

Anche se abbiamo appena perso contro una delle migliori squadre in Italia, questo non attenua la delusione. Il calcio è fatto di momenti come questi, alti e bassi che definiscono chi siamo. Perdere una partita non deve farci perdere la direzione. Il nostro obiettivo resta chiaro: migliorare, crescere e continuare ad andare avanti.

A tutti i Lariani: testa alta questa sera. C’è molto di cui essere orgogliosi.

All’Inter, ancora congratulazioni e i migliori auguri per il resto della stagione”.

Foto: Instagram Suwarso