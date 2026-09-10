Suwarso: “Serata storica per il Como, sono orgoglioso di aver fatto questo regalo”

10/09/2026 | 20:40:40

Il presidente del Como Suwarso ha parlato a Sky prima della partita contro il Lipsia: “Giusto che per i comaschi sia una serata storica, siamo contenti della gioia che abbiamo dato loro. Felice che tutti possano godersela. Se mi rendo conto del regalo che ho fatto a Como? Me ne rendo conto e ne sono molto orgoglioso. Spero che possano vederlo tante altre volte e non solo stasera”.

foto insta suwarso