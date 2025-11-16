Suwarso: “Quest’anno il nostro obiettivo è fare meglio: saremmo felici con qualsiasi posizione sopra al decimo posto”

16/11/2025 | 12:38:23

Il proprietario del Como, Mirwan Suwarso, ha parlato a Sky sugli obiettivi del suo club.

Queste le sue parole: “Siamo molto felici di come è andata la stagione finora. Una cosa è certa: non è stressante come la scorsa stagione, perché l’anno scorso il nostro obiettivo era sopravvivere, restare in Serie A. Quest’anno il nostro obiettivo è fare meglio: saremmo felici con qualsiasi posizione sopra al decimo postoQuest’anno il nostro obiettivo è fare meglio: saremmo felici con qualsiasi posizione sopra al decimo posto. E finora siamo in una buona posizione, quindi siamo molto contenti. Alte aspettative? Credo sia normale. La gente probabilmente si aspetta di più da noi rispetto a prima. Abbiamo speso abbastanza, come si dice. Ma penso che la gente debba capire che ciò che abbiamo investito nella scorsa stagione, e forse all’inizio di questa, serve a garantirci stabilità e sostenibilità per il futuro. Non è qualcosa che faremo a ogni sessione di mercato, anzi: direi che abbiamo finito. Questa è stata la fase più intensa e aggressiva di ingaggio dei giocatori. D’ora in poi saremo più pragmatici e pratici. È normale, comunque, che con tutte queste attività ci siano aspettative più alte”.

Foto: sito Como