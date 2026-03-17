Suwarso: “Quarto posto? Sarebbe un piccolo risultato sportivo a margine di un progetto più ampio. Nico Paz? Non dipende da noi”

17/03/2026 | 11:25:17

Il presidente e proprietario del Como, Mirwan Suwarso ha parlato alla Gazzetta dello Sport, del successo contro la Roma e del quarto posto consolidato: “Si tratta solo di un piccolo risultato sportivo all’interno di un progetto a lungo termine. Siamo ancora in una fase di startup. Tutto quello che abbiamo fatto in Serie B, già in A non va più bene. Ogni volta che cambi categoria devi ripartire da zero e noi l’abbiamo fatto già tre volte. Il calcio è diverso da altri business, dove fai un investimento e poi calcoli gli anni in cui hai ritorno”.

Su Nico Paz Suwarso non si sbilancia: “Il Como non può fare altro che attendere, non dipende da noi. Sapete delle clausole che ha il Real Madrid”.

Foto: sito Como