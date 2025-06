Suwarso (pres. Como): “Cosa è successo con l’Inter? Niente. Ci hanno chiesto il permesso di trattare Fabregas, noi abbiamo detto di no”

05/06/2025 | 16:10:04

Il presidente del Como, Mirwan Suwarso, intercettato all’aeroporto di Linate dai cronisti presenti, ha parlato della vicenda Fabregas e del no all’Inter.

Queste le sue parole: “Cosa è successo con l’Inter? Niente. Ci hanno chiesto il permesso di trattare Fabregas, noi abbiamo detto di no: questo è quanto. Se Fabregas sarà con noi la prossima stagione? Sì. speriamo”.

Abbiamo parlato della baraonda in casa nerazzurra dopo il no del Como per Fabregas, in pole per la panchina. I nerazzurri virano su altri nomi, con Chivu che sembra il candidato principale al momento.

Foto: Instagram Suwarso