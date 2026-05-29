Suwarso: “Nico Paz? Tutti sanno del diritto di recompra del Real, sono stati generosi a darcelo in prestito”

29/05/2026 | 21:36:32

Il presidente del Como Suwarso ha parlato così a Sky Sport: “Nico Paz? Tutti sanno del diritto di recompa del Real. Cerchiamo sempre di guardare in maniera positiva la vita. Anni fa non avremmo mai immaginato di avere un giocatore come lui, grazie all generosità del Real che ci ha permesso di averlo in prestito. È un ottimo affare. Fabregas? Penso che avere persone come lui, Genty e Varane, parliamo di tre vincenti. Credo che il nostro credo di vincere si conosca. Futuro? Solo lui può controllarlo. Sta a lui decidere”.

foto sito como