Suwarso: “Nico Paz? Può migliorare ancora. Fabregas a vita al Como? Significherebbe ignorare come funziona il calcio”

13/10/2026 | 11:10:21

Il presidente del Como Suwarso ha parlato al Corriere dello sport: “La decisione di Nico Paz significa molto, ma per noi è una responsabilità importante: dobbiamo offrirgli le condizioni giuste per migliorare. Può diventare ancora più forte. Esserci qualificati in Champions League prima del previsto ha creato un’ulteriore necessità di rafforzarsi, ma guardate in cosa stiamo investendo: giovani con il potenziale di migliorare e crescere di valore. Fabregas a vita è un’opzione? Cesc ci sta aiutando a costruire un approccio che va molto più in profondità della semplice scelta della formazione, ma dire che qualcuno resterà a vita significherebbe ignorare come funziona il calcio. Inter, Roma e Napoli hanno già provato a portarcelo via? C’è una lunga fila di interessati, molti altri lo saranno. Un suo erede tipo Alberto Aquilani? Scegliere un allenatore non è compito mio, non gestisco l’area tecnica: abbiamo un football council. Cesc avrà sempre una voce importante e un contributo rilevante in quelle discussioni”.

foto insta suwarso