Suwarso: “Nico Paz deve restare con noi”. E l’argentino: “Questo è solo l’inizio, preparatevi”

26/05/2026 | 00:23:54

Festa grande a Como per la conquista della Champions League. Giro per le strade della città con il bus scoperto per i lariani che si sono concessi all’abbraccio dei tifosi.

Dalla festa, arriva l’annuncio del presidente e proprietario Suwarso: “Nico Paz deve restare con noi”.

E l’argentino risponde, acclamato dai tifosi: “Questo è solo l’inizio, preparatevi. Grazie Como”.

Foto: sito Como