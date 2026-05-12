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Suwarso: “Italiani? Me ne piacciono tanti, ma costano molto. Sullo stadio…”

12/05/2026 | 14:00:43

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Il presidente del Como, Mirwan Suwarso, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, soffermandosi su vari temi, come l’ obbligo di avere italiani per giocare le coppe europee.

Le sue parole : “La prima stagione in A ne abbiamo comprati quattro. Il problema è che sono molto costosi e non possiamo pagarli in modo dilazionato. Certo che me ne piacciono tanti: Orsolini, Bastoni, Dimarco… ma non ce li possiamo permettere. Anche Venturino è forte. Cambiaghi, Pellegrini della Lazio”.

Sullo stadio: “Abbiamo indicato Reggio Emilia come stadio alternativa ma speriamo di poter completare i lavori di adeguamento per il Sinigaglia. I lavori possono gia iniziare dopo la gara contro il Parma”.

Foto: X Como