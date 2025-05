Suwarso: “Il decimo posto non è un traguardo. È l’inizio di questo percorso”

19/05/2025 | 19:20:52

Mirwan Suwarso, il presidente del Como, commenta così sui suoi canali social il risultato ottenuto ieri a Verona: sette partite senza sconfitte e decimo posto matematico alla prima stagione in A: “Decimo posto per noi, non finirà in prima pagina. Ma conta. Perché non è successo per caso, ma per scelta. Perché ci dice qualcosa, in modo silenzioso, ma chiaro: che questo è il nostro posto. Ma vi assicuro che non è un traguardo. È l’inizio e questo percorso lo stiamo facendo, passo dopo paso, insieme. Semm Cumasch”.

Foto: Instagram Suwarso