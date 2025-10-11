Suwarso: “Con il Milan in Australia? Nessun problema, felici di essere di supporto alla Lega”

12/10/2025 | 00:07:34

Mirwan Suwarso, presidente del Como, è stato intervistato da Sportitalia a margine del Portugal Football Summit. Nel corso dell’intervista, il numero uno del club lombardo si è espresso anche sulla partita contro il Milan che sarà giocata a Perth, in Australia: “Siamo felici di essere a supporto della Lega, è un loro iniziativa per rendere il calcio italiano sempre più internazionale. Se farlo più spesso spetta a loro deciderlo, noi possiamo esprimerci con un voto su venti. Ma saremmo di supporto. Se FIFA e autorità australiane concordano, vorremmo portare parte dei nostri tifosi a seguire la partita”.

