Suwarso: “Cedo il posto in tribuna per la Champions, voglio che sia assegnato ai tifosi che hanno aspettato più a lungo”

08/09/2026 | 11:13:02

Il presidente Mirwan Suwarso ha voluto mandare un messaggio ufficiale a tutti i sostenitori del Como in vista del debutto in Champions contro il Lipsia: “Lo stadio è tutto esaurito. Con la capienza ridotta e il numero limitato di biglietti a disposizione, purtroppo non possiamo accogliere tutti coloro che avrebbero voluto esserci. Tuttavia, alcuni dirigenti del club e io abbiamo deciso di rinunciare ai nostri posti per questa partita. Vogliamo che siano assegnati ai tifosi che hanno aspettato più a lungo: i sostenitori nati nel 1950 o prima, che hanno seguito il Como in ogni categoria e in ogni epoca. Se conoscete un tifoso del Como di lunga data, nato nel 1950 o prima, che merita di essere allo stadio giovedì, scriveteci. Saremo onorati di cedergli il posto”.

foto insta suwarso