Suso: “Volevo andarmene dal Milan. Nelle ultime due settimane ho cercato di non essere convocato”

Suso si presenta al Siviglia. Queste le parole dell’ex esterno offensivo del Milan: “Ho voluto davvero questo trasferimento. Ho parlato con il Milan perché volevo andarmene, nelle ultime due settimane ho cercato di non essere nemmeno convocato. Abbiamo fatto tutti uno sforzo e finalmente sono qui, è quello che volevamo sia io che la mia famiglia. Ora siamo tutti contenti. Manco dalla Spagna da quando avevo 16 anni, è molto importante per tutti noi tornare a casa. Una felicità che ancora non avevamo mai provato. Il mister mi conosce bene, la rosa è competitiva, voglio aiutare il club a crescere”.

Foto: Estadio Deportivo