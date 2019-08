Suso trequartista: per Giampaolo è la scelta ideale

Marco Giampaolo è rimasto colpito positivamente da Suso. Lo spagnolo si è reso protagonista di un precampionato importante, gode della stima e della fiducia dell’allenatore, che finora lo ha sempre schierato da trequartista nel suo 4-3-1-2, alle spalle degli attaccanti. Un ruolo che coinvolge maggiormente Suso nel gioco del Milan, con lo stesso spagnolo che apprezza la nuova collocazione tattica. Ecco perché, se non dovessero arrivare proposte importanti, il Milan oggi è orientato a tenere Suso con l’avallo di Giampaolo. Nel frattempo André Silva è stato convocato per l’amichevole contro il Manchester United a Cardiff, ma Jorge Mendes sta continuando a lavorare con il Monaco per trovare la giusta quadratura.

Foto: Twitter ufficiale Milan