Suso spinge per la Liga: trattativa no stop con il Siviglia

C’era solo la Liga, come ampiamente raccontato, nel futuro di Suso, sempre più ai margini del Milan. E dopo quanto vi abbiamo raccontato sul Siviglia (già oltre due settimane fa e ribadito nelle scorse ore), ora la trattativa con il club andaluso va avanti no stop. Gli spagnoli hanno accelerato, i contatti sono costanti, il Milan è disposto a scendere sotto i 30 ma non sotto i 25 (con obbligo). Monchi è un grande estimatore di Suso, che da tempo spinge per andare a giocare in Spagna: ora il diesse andaluso cercherà di trovare tutti gli accordi per chiudere l’operazione.

#Suso–#SIviglia: se #Monchi aumenta e accetta obbligo si può accelerare. La #Liga resta (oggi) la situazione maggiormente da seguire. Ma negli ultimi cinque-sei giorni può succedere di tutto — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 26, 2020

