Suso-Siviglia, tutto confermato: lo spagnolo è arrivato in città. La foto

Suso va nella Liga, esattamente a Siviglia, come vi abbiamo anticipato nei dettagli. Da circa un paio di settimane, infatti, abbiamo considerato la Liga come priorità e Siviglia come club in pole. Dopo una trattativa infinita Monchi ha accettato il prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions oppure ad altre eventuali condizioni. Il Milan chiude un’operazione importantissima da oltre 20 milioni, considerato che Suso era finito ai margini. E lo stesso esterno offensivo spagnolo proprio pochi minuti è arrivato a Siviglia per visite e firma, come certificato dalla foto pubblicata dai colleghi di Estadio Deportivo.

Foto: Estadio Deportivo